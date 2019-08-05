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      В Херсоне погиб мужчина, спасая свой телефон

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      В Херсоне погиб мужчина, спасая телефон
      В Херсоне погиб мужчина, спасая телефон / ИА Regnum

      В Херсоне 3 августа погиб мужчина, который пытался достать телефон из выгребной ямы.

      Несчастный случай произошел 3 августа в 18:20 – мужчина погиб на месте, об этом сообщает УНН.

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      На улице Энгельса в Харькове 48-летний мужчина выпустил телефон в сточную яму. Пытаясь достать свой гаджет из сточной ямы, мужчина отравился канализационными газами. Он умер до прибытия скорой помощи.

      Что такое канализационный газ?Канализационный газ – это биогаз, который также известен как свалочный газ. Он образуется при разложении биомассы или биоотходов: на свалках, болотах, в канализации, выгребных ямах и тому подобное в результате метанового брожения.

      blog_ava
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      Теги: Криминал Новости криминала и ДТП Новости Херсона Отравление
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