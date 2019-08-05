В Херсоне погиб мужчина, спасая свой телефон
В Херсоне 3 августа погиб мужчина, который пытался достать телефон из выгребной ямы.
Несчастный случай произошел 3 августа в 18:20 – мужчина погиб на месте, об этом сообщает УНН.
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На улице Энгельса в Харькове 48-летний мужчина выпустил телефон в сточную яму. Пытаясь достать свой гаджет из сточной ямы, мужчина отравился канализационными газами. Он умер до прибытия скорой помощи.
Что такое канализационный газ?Канализационный газ – это биогаз, который также известен как свалочный газ. Он образуется при разложении биомассы или биоотходов: на свалках, болотах, в канализации, выгребных ямах и тому подобное в результате метанового брожения.
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