В Херсоне погиб мужчина, спасая свой телефон

В Херсоне 3 августа погиб мужчина, который пытался достать телефон из выгребной ямы.

Несчастный случай произошел 3 августа в 18:20 – мужчина погиб на месте, об этом сообщает УНН.

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На улице Энгельса в Харькове 48-летний мужчина выпустил телефон в сточную яму. Пытаясь достать свой гаджет из сточной ямы, мужчина отравился канализационными газами. Он умер до прибытия скорой помощи.

Что такое канализационный газ?Канализационный газ – это биогаз, который также известен как свалочный газ. Он образуется при разложении биомассы или биоотходов: на свалках, болотах, в канализации, выгребных ямах и тому подобное в результате метанового брожения.