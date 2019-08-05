13:31
5 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СЛУГА НАРОДУ НЕГОДА В УКРАЇНІ СТРІЛЯНИНА У ТЕХАСІ АНДРІЙ БОГДАН
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Хто отруїв Навального. Залізна армія Лукашенка
      Вєсті Кремля
      19:17, 3 серпня
      Вєсті.UA. Жир: Ляшко захищає Кличка. Політичне підлобузництво від Авакова
      Вєсті.UA
      18:23, 3 серпня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Кримінал Новини криміналу і ДТП
      СЛУГА НАРОДУ НЕГОДА В УКРАЇНІ СТРІЛЯНИНА У ТЕХАСІ АНДРІЙ БОГДАН

      В Херсоні загинув чоловік, рятуючи свій телефон

      6 Читать новость на русском
      У Херсоні загинув чоловік, рятуючи телефон
      У Херсоні загинув чоловік, рятуючи телефон / ИА Regnum

      В Херсоні 3 серпня загинув чоловік, який намагався дістати телефон із вигрібної ями.

      Нещасний випадок трапився 3 серпня о 18:20 – чоловік загинув на місці, про це повідомляє УНН.

      Читайте також: Чиновники вкрали 70 мільйонів гривень на ремонті шкіл на Київщині

      На вулиці Енгельса у Харкові 48-річний чоловік випустив телефон у стічну яму. Намагаючись дістати свій ґаджет із стічної ями, чоловік отруївся каналізаційними газами. Чоловік помер до прибуття швидкої допомоги.

      Що таке каналізаційний газ? Каналізаційний газ – це біогаз, який також відомий як звалищний газ. Він утворюється при розкладанні біомаси чи біовідходів: на звалищах, болотах, каналізації, вигрібних ямах тощо внаслідок метанового бродіння. 

      blog_ava
      У курортному Єгипті прогримів вибух: щонайменше 19 осіб загинули – фото і відео
      сьогодні
      10669
      Теги: Кримінал Новини криміналу і ДТП Новини Херсона Отруєння
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Коли потрібно робити щеплення дитині: календар
      сьогодні , 12:45 Коли потрібно робити щеплення дитині: календар
      14388
      Путин не собирается прекращать войну на востоке Украины
      сьогодні , 12:00 Путин не собирается прекращать войну на востоке Украины
      Юрій Бутусов 1137
      Пивна традиція українців: історія хмільного напою
      сьогодні , 12:00 Пивна традиція українців: історія хмільного напою
      132
      Розгромні перемоги "Динамо" та "Шахтаря", перша нічия в чемпіонаті: головні підсумки 2 туру УПЛ
      сьогодні , 10:30 Розгромні перемоги "Динамо" та "Шахтаря", перша нічия в чемпіонаті: головні підсумки 2 туру УПЛ
      Ігор Саджениця 491
      В Україні вшановують пам’ять жертв Великого терору: що треба знати про масові політичні репресії
      сьогодні , 09:00 В Україні вшановують пам’ять жертв Великого терору: що треба знати про масові політичні репресії
      Ірина Лаб'як 1066
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук