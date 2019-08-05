В Херсоні загинув чоловік, рятуючи свій телефон

В Херсоні 3 серпня загинув чоловік, який намагався дістати телефон із вигрібної ями.

Нещасний випадок трапився 3 серпня о 18:20 – чоловік загинув на місці, про це повідомляє УНН.

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На вулиці Енгельса у Харкові 48-річний чоловік випустив телефон у стічну яму. Намагаючись дістати свій ґаджет із стічної ями, чоловік отруївся каналізаційними газами. Чоловік помер до прибуття швидкої допомоги.

Що таке каналізаційний газ? Каналізаційний газ – це біогаз, який також відомий як звалищний газ. Він утворюється при розкладанні біомаси чи біовідходів: на звалищах, болотах, каналізації, вигрібних ямах тощо внаслідок метанового бродіння.