В Херсоне стартовало ралли "Чумацкий шлях"

В Херсон съехались гонщики со всей Украины. Здесь стартовало знаменитое ралли "Чумацкий шлях", которое является этапом чемпионата Украины по ралли. Нынешние гонки юбилейные – 25-е.

Традиционно ралли "Чумацкий шлях" стартует со спального микрорайона Херсона. Это один из самых зрелищных этапов соревнований.

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В скорости соревнуются 22 экипажа. Среди участников есть и такие, кто принимал участие еще в первых гонках.



Ралли "Чумацкий шлях"

Ралли собирает сотни зрителей. Места на холме занимали чуть ли не за час до начала гонок. В зрительском секторе не сомневаются, что здесь особые машины. Но секрет не в машине, а в мастерстве экипажа, признаются профессионалы.

Не обязательно покупать за 100 тысяч автомобиль. Можно построить что-то и ехать. Надо начинать ехать. Ошибочно думать, что вот сейчас я возьму хорошую машину и всех побежу. Не бывает такого,

– сказал организатор и участник ралли Вячеслав Котляр.

Особенность городского этапа "Чумацкого шляха" в коротких расстояниях. А продолжат соревнования в глиняном карьере, где можно разогнаться на максимальную скорость.