Ретро-фестиваль в Запорожье: горожанам показали авто со столетней историей

Полторы сотни раритетных автомобилей и мотоциклов со всей Украины съехались в эти выходные в Запорожье на ретро-фестиваль.

Харьковчанин Дмитрий – владелец единственного в Украине небольшого бюджетного авто Ford Consul.

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Ретро-автовладелец Дмитрий Харченко

Американцы больше полувека назад производили их специально для Европы, потому что там не имели спроса огромные заокеанские лимузины.

Это 57-й год. Огромные американские автомобили не продавались в маленькой узкой Европе, где узкие улицы, маленькие затраты, немножко другие традиции. Поэтому они делали машины в три четверти,

– пояснил ретро-автовладелец Дмитрий Харченко.

А это ЗИС-110 образца 1945 года.



ЗИС-110 образца 1945 года

Такие машины пользовались спросом среди советской коммунистической элиты. Эта машина возила соратников Лаврентия Берии – зловещего наркома внутренних дел. Конструкцию позаимствовали у американского производителя автомобилей Packard.

А вот огромный лимузин ЗИЛ-115.



Лимузин ЗІЛ-115

На нем более 30 лет назад возили руководителя советской Украины Владимира Щербицкого.

Автофест традиционно представляет классику советского автопрома, украинские "Запорожцы", разные зарубежные модели и спецтехнику – киносъемочные, автозаправочные, пожарные машины. Посмотреть на удивительные авто пришли тысячи запорожцев. Организаторы планируют сделать фестиваль ежегодным.