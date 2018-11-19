В Херсоне возмущенные пассажиры вышли на митинг под мэрию: фото и видео

В понедельник, 19 ноября, в Херсоне с протестами вышли водители маршруток и пассажиры.

Водители не соглашаются с решением суда, которое отменило повышение цены за проезд до 6 гривен. Мол, за низкой цены вынуждены будут работать себе в убыток.

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Пассажиры же под мэрией требовали у главы города надавить на перевозчиков. Или освободить кресло. Зато мэр уволил начальницу городского управления транспорта.

Пикет в Херсоне

"Полный коллапс полнейший, уже дальше мы не можем терпеть. У нас в Херсоне бездействие власти. Поэтому, если они не пойдут на уступки народу, мы будем требовать отставку нашего мэра", – подчеркнула жительница Херсона Татьяна.



Херсон

"В убыток работать мы просто не будем, не можем. Мы могли потерпеть немного, но терпеть все время, извините меня, это же не выход из ситуации. Мы просто убиваем машины, проедаем амортизацию машины", – заявил перевозчик Александр Штопель.

Смотрите видео пикета в Херсоне: