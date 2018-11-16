Как в правительстве планируют повысить безопасность движения на украинских дорогах

В Министерстве регионального развития начали работу над обновлением строительных норм на трассах общего пользования. Эти нормы помогут оптимизировать ширину полос движения на автомобильных дорогах и уменьшить вероятность ДТП.

Об этом сообщило Министерство регионального развития на своем сайте.

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В Минрегионе отметили, что сейчас на трассах предполагается единая ширина полос движения – 3,75 метра, а также остановочная полоса в 2,5 метра, что является опасной шириной для остановки, например, грузового автомобиля.

Теперь при строительстве трасс мы планируем предусмотреть обязательное сужение крайней левой полосы для скоростного движения легкового транспорта и расширение остановочной полосы. Это сделает невозможным превышение разрешенной скорости на дорогах и будет способствовать повышению безопасности движения,

– сообщил заместитель Минрегиона Лев Парцхаладзе.

Согласно предлагаемым изменениям, ширину крайней левой полосы для скоростного движения легкового транспорта предлагается сузить с 3,75 метра до 3,5 метра. Кроме того, в результате оптимизированной левой полосы на дорогах 1 и 2 категорий, планируется делать остановочная полосу шириной не 2,5 метра, а 3.

Напомним, что в ближайшие 4-5 лет в Украине должен появиться платный автобан. Именно трасса Киев – Краковец протяженностью 84,4 километра с четырьмя полосами движения, должна соединить Украину и Евросоюз.