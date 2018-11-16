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      Як в уряді планують підвищити безпеку руху на українських дорогах

      9 Читать новость на русском
      Мінрегіон пропонує підвищити рівень безпеки на трасах
      Мінрегіон пропонує підвищити рівень безпеки на трасах / 24 канал

      У Міністерстві регіонального розвитку почали роботу над оновленням будівельних норм на трасах загального користування. Ці норми допоможуть оптимізувати ширину смуг руху на автомобільних дорогах і зменшити ймовірність ДТП.

      Про це повідомило Міністерство регіонального розвитку на своєму сайті.

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      У Мінрегіоні зазначили, що зараз на трасах передбачається єдина ширина смуг руху – 3,75 метра, а також зупинкова смуга у 2,5 метра, що є небезпечною шириною для зупинки, наприклад, вантажного автомобіля. 

      Тепер при будівництві трас ми плануємо передбачити обов’язкове звуження крайньої лівої смуги для швидкісного руху легкового транспорту та розширення зупинкової смуги. Це унеможливить перевищення дозволеної швидкості на дорогах та сприятиме підвищенню безпеки руху,
      — повідомив заступник Мінрегіону Лев Парцхаладзе.

      Відповідно до запропонованих змін, ширину крайньої лівої смуги для швидкісного руху легкового транспорту пропонується звузити з 3,75 метра до 3,5 метра. Крім того, внаслідок оптимізованої лівої смуги на дорогах 1 і 2 категорій, планується робити зупинкову смугу шириною не 2,5 метра, а 3.

      Нагадаємо, що у найближчі 4-5 років в Україні має з'явитися платний автобан. Саме траса Київ – Краковець, протяжністю 84,4 кілометра з чотирма смугами руху, має з'єднати Україну та Євросоюз.

      Теги: Новини України Дороги Мінрегіон Транспорт Авто
      Джерело: 24 Канал
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