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      Уряд заборонив відключати газ теплопостачальникам під час холодів

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      Уряд заборонив відключати газ і світло теплопостачальникам взимку
      Уряд заборонив відключати газ і світло теплопостачальникам взимку / Фото з відкритих джерел

      Кабінет міністрів України на засіданні в середу прийняв рішення про введення прямої заборони на відключення від газу і енергопостачання теплопостачальних підприємств в опалювальний період.

      Про це на свої сторінці у Facebook повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко.

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      Встановили пряму заборону на відключення та обмеження енергопостачання теплопостачальних підприємств від газу в опалювальний період. Впроваджуємо гарантії безперервної діяльності теплопостачальних підприємств. Це дозволить забезпечити українців взимку теплом",
      – написав він.

      Також, за його словами, члени уряду прийняли рішення підтримати теплопостачальні підприємства в умовах підвищення тарифу на газ, врегулювавши питання розрахунків підприємств теплокомуненерго і теплоелектроцентралей з НАК "Нафтогаз України" за природний газ.

      До слова, раніше повідомлялось, що жителі Кривого Рогу лишились без опалення, тому вийшли на акцію протесту.

      Теги: опалювальний сезон Новини України Мінрегіон Тарифи на газ
      Джерело: 24 канал
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