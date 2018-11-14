Уряд заборонив відключати газ теплопостачальникам під час холодів

Кабінет міністрів України на засіданні в середу прийняв рішення про введення прямої заборони на відключення від газу і енергопостачання теплопостачальних підприємств в опалювальний період.

Про це на свої сторінці у Facebook повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко.

Читайте також: Опалювальний (не) сезон: у яких містах "Нафтогаз" заблокував постачання блакитного палива

Встановили пряму заборону на відключення та обмеження енергопостачання теплопостачальних підприємств від газу в опалювальний період. Впроваджуємо гарантії безперервної діяльності теплопостачальних підприємств. Це дозволить забезпечити українців взимку теплом",

– написав він.

Також, за його словами, члени уряду прийняли рішення підтримати теплопостачальні підприємства в умовах підвищення тарифу на газ, врегулювавши питання розрахунків підприємств теплокомуненерго і теплоелектроцентралей з НАК "Нафтогаз України" за природний газ.

До слова, раніше повідомлялось, що жителі Кривого Рогу лишились без опалення, тому вийшли на акцію протесту.