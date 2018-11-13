Опалювальний (не) сезон: у яких містах "Нафтогаз" заблокував постачання блакитного палива

Перші морози прийшли в Україну. Сніг вже випав на сході, а тим часом півмільйона людей залишаються без тепла. Лікарні опалюють електрообігрівачами та проводять лише екстрені операції у Смілі, школи не працюють у Кривому Розі, Херсон також мерзне. А все через те, що чиновники не змогли вчасно домовитися з "Нафтогазом" про борги, які мають міста.

Батареї холодні, люди кутаються в одяг і ковдри. Кривий Ріг мерзне вже щонайменше тиждень. Опалювальний сезон так і не розпочали. Поліція розслідує, хто у цьому винен.

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"Вказаний злочин передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з чималим штрафом", – зазначила речниця Нацполіції Дніпропетровщини Ганна Страчевська.

А у Смілі ввели надзвичайний стан. 70-ти тисячне місто досі без опалення. У містян здають нерви. На знак протесту люди на годину перекрили всі в'їзди до міста.

15 шкіл зачинили, дітей перевели на дистанційне навчання. Температура у квартирах всього 10 градусів. У всіх чотирьох лікарнях замість теплих батарей – електрообігрівачі. Уже два тижні як роблять лише екстрені операції та не ведуть плановий прийом.

Місто заборгувало "Нафтогазу" і тому не отримало блакитне паливо. Міський голова їздив до Києва шукати компроміс, але отримав відкоша. Його зобов’язали успадкувати 86 мільйонів боргу приватного підприємства "Сімлаенергоінвест", яке опалювало місто 7 років.

Я не можу, ще раз наголошую, стати на сторону грабіжників цього міста. Люди сплатили, бюджетні організації сплатили. Куди ділись ці кошти, будь ласка, розбирайтесь,

– прокоментував міський голова Сміли Олексій Цибко.

У "Нафтогазі" кажуть: причина у бездіяльності органів місцевого самоврядування та теплопостачальника. Адже проблеми з опаленням у Смілі вже третій рік. Головні вимоги – успадкувати борги та з’ясувати, кому належать міські котельні.

Якщо у нас змінюється теплопостачальна організація і якщо вона починає користуватися основними засобами, які до цього використовував інший постачальник, то вона має за статтею 22 про енергопостачання стати правонаступницею по боргах,

– сказав перший заступник голови правління "Нафтогазу" Сергій Перелома.

Невтішна ситуація із подачею тепла й у Херсоні. Опалювальний сезон не розпочався у 570 будинках, їх обслуговує Херсонська ТЕЦ.

У Херсоні скликали екстрену сесію. Депутати просять втрутитися в ситуацію Кабмін.

Ми розуміємо, що теплоносій буде замерзати, і такими діями "Нафнафтогаз" провокує створення нового Алчевська. Пів-Херсона замерзає,

– обурений міський голова Херсона Володимир Миколаєнко.

І поки міські голови стукають у всі можливі двері та закликають вище керівництво втрутитись у ситуацію, таку нагоду мали обласні керманичі. Напередодні усі збирались у Києві на Раді регіонів, втім питанню проблемного теплопостачання не надали належної уваги під час спілкування з президентом та прем'єр-міністром.