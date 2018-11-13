Отопительный (не) сезон: в каких городах "Нафтогаз" заблокировал поставки голубого топлива

Первые морозы пришли в Украину. Снег уже выпал на востоке, а тем временем полмиллиона людей остаются без тепла. Больницы отапливают электрообогревателями и проводят только экстренные операции в Смеле, школы не работают в Кривом Роге, Херсон также мерзнет. А все из-за того, что чиновники не смогли вовремя договориться с "Нафтогазом" по долгам, которые есть у этих городов.

Батареи холодные, люди кутаются в одежду и одеяла. Кривой Рог мерзнет уже как минимум неделю. Отопительный сезон так и не начали. Полиция расследует, кто в этом виноват.

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"Указанное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с немалым штрафом", – отметила пресс-секретарь Нацполиции Днепропетровщины Анна Страчевская.

А в Смеле ввели чрезвычайное положение. 70-ти тысячный город до сих пор без отопления. У горожан сдают нервы. В знак протеста люди на час перекрыли все въезды в город.

15 школ закрыли, детей перевели на дистанционное обучение. Температура в квартирах всего 10 градусов. Во всех четырех больницах вместо теплых батарей – электрообогреватели. Уже две недели как делают только экстренные операции и не ведут плановый прием.

Город задолжал "Нафтогазу" и поэтому не получил голубое топливо. Городской голова ездил в Киев искать компромисс, но получил отпор. Его обязали унаследовать 86 миллионов долга частного предприятия "Смелаэнергоинвест", которое отапливало город 7 лет.

Я не могу, еще раз подчеркиваю, встать на сторону грабителей этого города. Люди оплатили, бюджетные организации оплатили. Куда делись эти средства, пожалуйста, разбирайтесь,

– прокомментировал городской голова Смелы Алексей Цыбко.

В "Нафтогазе" говорят: причина в бездействии органов местного самоуправления и поставщика тепла. Ведь проблемы с отоплением в Смеле уже третий год. Главные требования – унаследовать долги и выяснить, кому принадлежат городские котельные.

Если у нас меняется теплоснабжающая организация и если она начинает пользоваться основными средствами, которые до этого использовал другой поставщик, то она должна по статье 22 о энергоснабжении стать правопреемницей по долгам,

– сказал первый заместитель председателя правления "Нафтогаза" Сергей Перелома.

Неутешительная ситуация с подачей тепла и в Херсоне. Отопительный сезон не начался в 570 домах, их обслуживает Херсонская ТЭЦ.

В Херсоне созвали экстренную сессию. Депутаты просят вмешаться в ситуацию Кабмин.

Мы понимаем, что теплоноситель будет замерзать, и такими действиями "Нафнафтогаз" провоцирует создание нового Алчевска. Половина Херсона замерзает,

– возмущен городской голова Херсона Владимир Миколаенко.

И пока городские главы стучатся во все возможные двери и призывают высшее руководство вмешаться в ситуацию, такую возможность получили областные руководители. Накануне все собирались в Киеве на Совете регионов, впрочем, вопросу проблемного теплоснабжения не уделили должного внимания во время общения с президентом и премьер-министром.