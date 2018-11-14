Правительство запретило отключать газ теплопоставщикам во время холодов

Кабинет министров Украины на заседании в среду принял решение о введении прямого запрета на отключение от газа и энергоснабжения теплоснабжающих предприятий в отопительный период.

Об этом на свое странице в Facebook сообщил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко.

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Установили прямой запрет на отключение и ограничение энергоснабжения теплоснабжающих предприятий от газа в отопительный период. Внедряем гарантии непрерывной деятельности теплоснабжающих предприятий. Это позволит обеспечить украинцев теплом зимой,

– написал он.

Также, по его словам, члены правительства приняли решение поддержать теплоснабжающие предприятия в условиях повышения тарифа на газ, урегулировав вопрос расчетов предприятий теплокоммунэнерго и теплоэлектроцентралей с НАК "Нафтогаз Украины" за природный газ.

К слову, ранее сообщалось, что жители Кривого Рога остались без отопления, поэтому вышли на акцию протеста.