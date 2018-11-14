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      Правительство запретило отключать газ теплопоставщикам во время холодов

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      Правительство запретило отключать газ и свет теплопоставщикам зимой
      Правительство запретило отключать газ и свет теплопоставщикам зимой / Фото из открытых источников

      Кабинет министров Украины на заседании в среду принял решение о введении прямого запрета на отключение от газа и энергоснабжения теплоснабжающих предприятий в отопительный период.

      Об этом на свое странице в Facebook сообщил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко.

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      Установили прямой запрет на отключение и ограничение энергоснабжения теплоснабжающих предприятий от газа в отопительный период. Внедряем гарантии непрерывной деятельности теплоснабжающих предприятий. Это позволит обеспечить украинцев теплом зимой,
      – написал он.

      Также, по его словам, члены правительства приняли решение поддержать теплоснабжающие предприятия в условиях повышения тарифа на газ, урегулировав вопрос расчетов предприятий теплокоммунэнерго и теплоэлектроцентралей с НАК "Нафтогаз Украины" за природный газ.

      К слову, ранее сообщалось, что жители Кривого Рога остались без отопления, поэтому вышли на акцию протеста.

      Теги: Новости Украины отопительный сезон Тарифы на газ Минрегион
      Источник: 24 канал
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