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В Хмельницкой области обнаружили и обезвредили три авиабомбы

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Три авиабомбы обнаружили и обезвредили в Хмельницкой области
Три авиабомбы обнаружили и обезвредили в Хмельницкой области / ГСЧС

17 августа в Хмельницкой области обнаружили и уничтожили три авиабомбы времен Второй Мировой войны.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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"17 августа в 16:30 пиротехники аварийно-спасательного отряда спецназначения Главного управления ГСЧС в Хмельницкой области в специально отведенном месте уничтожили две фугасные авиабомбы ФАБ-250 и одну – ФАБ-100 времен Второй Мировой войны", – говорится в сообщении.

авіабомби
Обнаруженные авиабомбы

По информации ГСЧС, опасная находка была обнаружена накануне во время проведения земляных работ на военном полигоне города Староконстантинов Хмельницкой области.

В случае обнаружения взрывоопасных и подозрительных металлических предметов ГСЧС советует: – немедленно прекратить все работы в районе обнаружения взрывоопасного предмета;
– отвести на максимальное расстояние всех людей (не менее 100 метров), которые бы были вблизи, пытаясь двигаться назад по своим следам;
– обозначить опасное место хорошо просматриваемым ориентиром, где расположен этот предмет и оградить его от посторонних лиц в том числе детей; для ограждения можно использовать различные подручные материалы: доски, жерди, ветви, веревки, куски материи и тому подобное;
– сообщить о находке в службу спасения по номеру "101". Сообщение делать не спеша, четко, с указанием точного адреса (ориентиров) места нахождения взрывоопасного предмета)
– ожидать на безопасном расстоянии от места нахождения взрывоопасного предмета приезда специалистов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Национальной полиции, при этом осуществляя меры по недопущению к опасной зоне других людей.

Категорически запрещено:– курить и использовать открытый огонь вблизи места, где находится взрывоопасный предмет или предмет, похожий на него,
– поднимать, извлекать из почвы, сдвигать с места, бросать, ударять и разбирать любые взрывоопасные предметы;
– переносить эти предметы в места пребывания людей.

Теги: Новости Украины ГСЧС Оружие Новости Хмельницкого
Источник: 24 Канал
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