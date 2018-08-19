13:34
19 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
25°C
25°C 16°C
  • понеділок
    27°C 18°C
  • вівторок
    29°C 17°C
  • середа
    24°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП В ПОЛЬЩІ З УКРАЇНСЬКИМ АВТОБУСОМ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Чим залякує генерал, який ніколи не служив. Шагал іде на вибори
Вєсті Кремля
19:20, 18 серпня
Вєсті.UA. Жир. Таємниця нейтралізації Медведчука. Чим Савченко зайняла свої руки
Вєсті.UA
18:22, 18 серпня
Дерибан на Закарпатті: чому 600 селян отримали землю і відмовились від неї в один день
ЦРУ
09:00, 17 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Школа по-радянськи
Згадати все
22:58, 17 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ДТП В ПОЛЬЩІ З УКРАЇНСЬКИМ АВТОБУСОМ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ

На Хмельниччині виявили та знешкодили три авіабомби

23 Читать новость на русском
Три авіабомби виявили та знешкодили на Хмельниччині
Три авіабомби виявили та знешкодили на Хмельниччині / ДСНС

17 серпня у Хмельнимцькій області виявили та знищили три авіабомби часів Другої Світової війни.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Читайте також: На Львівщині виявили небезпечну знахідку часів ІІ Світової

"17 серпня о 16:30 піротехніки Аварійно-рятувального загону спецпризначення Головного управління ДСНС у Хмельницькій області в спеціально відведеному місці знищили дві фугасні авіабомби ФАБ-250 та одну – ФАБ-100 часів Другої Світової війни", – йдеться у повідомленні.

авіабомби
Виявлені авіабомби

За інформацією ДСНС, небезпечну знахідку було виявлено напередодні під час проведення земляних робіт на військовому полігоні міста Старокостянтинів Хмельницької області.

У разі виявлення вибухонебезпечних та підозрілих металевих предметів ДСНС радить:– негайно припинити усі роботи в районі виявлення вибухонебезпечного предмета;
– вивести на максимальну відстань усіх людей (не менше 100 метрів), якіб були поблизу, намагаючись рухатись назад по своїх слідах;
– позначити небезпечне місце добре видимим орієнтиром, де розташований цей предмет та огородити його від сторонніх осіб в тому числі дітей; для огорожі можна використовувати різні підручні матеріали: дошки, жердини, гілки, мотузки, шматки матерії тощо;
– повідомити про знахідку службу порятунку за номером "101". Повідомлення робити не поспішаючи, чітко, із зазначенням точної адреси (орієнтирів) місця знаходження вибухонебезпечного предмета);
– очікувати на безпечній відстані від місця знаходження вибухонебезпечного предмета на приїзд фахівців Державної служби з надзвичайних ситуацій та Національної поліції, при цьому здійснюючи заходи щодо недопущення до небезпечної зони інших людей.

Категорично заборонено:– палити та використовувати відкритий вогонь поблизу місця, де знаходиться вибухонебезпечний предмет або предмет схожий на нього;
– піднімати, витягувати з ґрунту, зрушувати з місця, кидати, ударяти і розбирати будь-які вибухонебезпечні предмети;
– переносити ці предмети в місця перебування людей.

Теги: ДСНС Новини Хмельницького Зброя Новини України
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Маковий, Яблучний і Горіховий: як святкують в Україні три серпневі Спаси
сьогодні, 12:30 Маковий, Яблучний і Горіховий: як святкують в Україні три серпневі Спаси
Юлія Девда 17363
"Укрзалізниця" і подорож у минуле: за кого нас мають?
сьогодні, 12:00 "Укрзалізниця" і подорож у минуле: за кого нас мають?
Блог Медіа
Лише для обраних: п’ять книжок про неймовірні закриті клуби
сьогодні, 11:01 Лише для обраних: п’ять книжок про неймовірні закриті клуби
Євгенія Мазур
Яблучний Спас: що можна робити в цей день та прикмети свята
сьогодні, 09:05 Яблучний Спас: що можна робити в цей день та прикмети свята
1 20502
"Сержант Мууу, ваші документи!", або Як у США корови злодійку затримали
сьогодні, 08:38 "Сержант Мууу, ваші документи!", або Як у США корови злодійку затримали
Ольга Бродська
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Крим залишився без інтернету і мобільного зв’язку
 30 червня 2017 , 14:51
Топ-новини: Збірна України прибула в Австрію, "Арсенал" сенсаційно програв в АПЛ, "Челсі" збільшив відрив
 19 березня 2017 , 07:30
Динамо бореться з Севільєю та росіянами за результативного форварда, – ЗМІ
 6 січня , 10:47
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук