На Хмельниччині виявили та знешкодили три авіабомби

17 серпня у Хмельнимцькій області виявили та знищили три авіабомби часів Другої Світової війни.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Читайте також: На Львівщині виявили небезпечну знахідку часів ІІ Світової

"17 серпня о 16:30 піротехніки Аварійно-рятувального загону спецпризначення Головного управління ДСНС у Хмельницькій області в спеціально відведеному місці знищили дві фугасні авіабомби ФАБ-250 та одну – ФАБ-100 часів Другої Світової війни", – йдеться у повідомленні.



Виявлені авіабомби

За інформацією ДСНС, небезпечну знахідку було виявлено напередодні під час проведення земляних робіт на військовому полігоні міста Старокостянтинів Хмельницької області.

У разі виявлення вибухонебезпечних та підозрілих металевих предметів ДСНС радить:– негайно припинити усі роботи в районі виявлення вибухонебезпечного предмета;

– вивести на максимальну відстань усіх людей (не менше 100 метрів), якіб були поблизу, намагаючись рухатись назад по своїх слідах;

– позначити небезпечне місце добре видимим орієнтиром, де розташований цей предмет та огородити його від сторонніх осіб в тому числі дітей; для огорожі можна використовувати різні підручні матеріали: дошки, жердини, гілки, мотузки, шматки матерії тощо;

– повідомити про знахідку службу порятунку за номером "101". Повідомлення робити не поспішаючи, чітко, із зазначенням точної адреси (орієнтирів) місця знаходження вибухонебезпечного предмета);

– очікувати на безпечній відстані від місця знаходження вибухонебезпечного предмета на приїзд фахівців Державної служби з надзвичайних ситуацій та Національної поліції, при цьому здійснюючи заходи щодо недопущення до небезпечної зони інших людей.



Категорично заборонено:– палити та використовувати відкритий вогонь поблизу місця, де знаходиться вибухонебезпечний предмет або предмет схожий на нього;

– піднімати, витягувати з ґрунту, зрушувати з місця, кидати, ударяти і розбирати будь-які вибухонебезпечні предмети;

– переносити ці предмети в місця перебування людей.