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      В Хмельницкой области в кафе произошел взрыв: есть пострадавшие

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      В Славуте произошел взрыв в кафе / pixabay

      В городе Славута Хмельницкой области в кафе "Монако" взорвался твердотопливный котел.

      В результате взрыва пострадали два человека, которые отдыхали в кафе, информируют в пресс-службе ГУ ГСЧС в Хмельницкой области.

      "В Хмельницкой области поступило сообщение о том, что вероятно в результате нарушения в системе циркуляции воды произошел гидровзрыв твердотопливного котла без последующего горения в помещении котельной кафе "Монако", расположенного по улице Ярослава Мудрого, 35 в городе Славута", – говорится в сообщении.

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      После госпитализации пострадавших врачи установили, что один из потерпевших получил ушиб головы, ожог II степени левой кисти и убойную рваную рану левой голени. Вторая потерпевшая также с ушибом головы, ссадинами правой височной области.

      Состояние обоих – удовлетворительное. После обследования пострадавшие отказались от госпитализации.

      Взрыв повредил и здание кафе. В частности: оконную раму, двери, внутреннюю облицовку стен котельной без разрушения основных несущих конструкций.

       

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      Теги: Взрыв Хмельницкая область Криминал Постраждалі
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