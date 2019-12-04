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      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ПОЖЕЖА В КОЛЕДЖІ В ОДЕСІ СНІГ В УКРАЇНІ

      На Хмельниччині у кафе стався вибух: є постраждалі

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      У Славуті стався вибух в кафе / pixabay

      У місті Славута Хмельницької області у кафе "Монако" вибухнув твердопаливний котел.

      Унаслідок вибуху постраждали двоє людей, які відпочивали у кафе, інформують в пресслужбі ГУ ДСНС у Хмельницькій області.

      "У Хмельницькій області надійшло повідомлення про те, що ймовірно внаслідок порушення в системі циркуляції води стався гідровибух твердопаливного котла без послідуючого горіння у приміщенні котельні кафе "Монако", що розташоване по вулиці Ярослава Мудрого, 35 у місті Славута", - йдеться у повідомленні.

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      Після госпіталізації постраждалих лікарі встановили, що один з потрепілих отримав забій голови, опік ІІ ступеня лівої кисті, та забійно-рваної рани лівої гомілки. Друга потерпіла також із забоєм голови, подряпинами правої скроневої області.

      Стан обох – задовільний. Після обстеження постраждалі відмовилися від госпіталізації.

      Вибух пошкодив і будівлю кафе. Зокрема: віконну раму, двері, внутрішнє облицювання стін котельні без руйнування основних несучих конструкцій.

       

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      Теги: Кримінал Хмельницька область Вибух Постраждалі
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