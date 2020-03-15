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      В Хмельницком дезинфицировали вещевой рынок: жуткие фото

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      В Хмельницком спасатели продезинфицировали территорию местного вещевого рынка. В общем спецраствором обработано 14 тысяч квадратных метров территории рынка.

      Спасатели находились в средствах индивидуальной защиты, сообщает пресс-служба ГСЧС.

      Интересно Аваков рассказал, что вскоре ограничения из-за коронавируса будут еще жестче

      Решение о дезинфекции местного рынка приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

      Дезинфекция вещевого рынка в Хмельницком / Фото ГСЧС

       

      Карантин в Украине: основное

      • 11 марта правительство приняло решение о введении карантина по всей Украине.
      • На три недели – до 3 апреля запрещено проведение массовых культурных, спортивных и развлекательных мероприятий (где запланировано участие 200 и более человек), а также учебный процесс в школах, университетах и ​​детских садах.
      • Проведение спортивных мероприятий возможно с разрешения международных организаций, но обязательно без зрителей.
      • В то же время глава МВД Арсен Аваков заявил, что, возможно, вскоре ограничения из-за коронавируса в Украине будут жестче. Он призвал к максимальной изоляции в эти дни, минимизации контактов между людьми и гигиене.
      • Также правительство решило закупить инфракрасное оборудование для проведения скрининга температуры на расстоянии в Международном аэропорту Борисполь.
      • До 1 июня запретили экспорт товаров противоэпидемического назначения, чтобы гарантировать обеспечение необходимыми средствами защиты людей.


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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Коронавирус в Украине Новости Здоровье Здоровье ГСЧС Новости Хмельницкого Карантин в Украине 2020 Новости Украины
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