В Хмельницком дезинфицировали вещевой рынок: жуткие фото

Решение о дезинфекции местного рынка приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В Хмельницком спасатели продезинфицировали территорию местного вещевого рынка. В общем спецраствором обработано 14 тысяч квадратных метров территории рынка.

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