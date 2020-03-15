В Хмельницком дезинфицировали вещевой рынок: жуткие фото
В Хмельницком спасатели продезинфицировали территорию местного вещевого рынка. В общем спецраствором обработано 14 тысяч квадратных метров территории рынка.
Спасатели находились в средствах индивидуальной защиты, сообщает пресс-служба ГСЧС.
Интересно Аваков рассказал, что вскоре ограничения из-за коронавируса будут еще жестче
Решение о дезинфекции местного рынка приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Дезинфекция вещевого рынка в Хмельницком / Фото ГСЧС
Карантин в Украине: основное
- 11 марта правительство приняло решение о введении карантина по всей Украине.
- На три недели – до 3 апреля запрещено проведение массовых культурных, спортивных и развлекательных мероприятий (где запланировано участие 200 и более человек), а также учебный процесс в школах, университетах и детских садах.
- Проведение спортивных мероприятий возможно с разрешения международных организаций, но обязательно без зрителей.
- В то же время глава МВД Арсен Аваков заявил, что, возможно, вскоре ограничения из-за коронавируса в Украине будут жестче. Он призвал к максимальной изоляции в эти дни, минимизации контактов между людьми и гигиене.
- Также правительство решило закупить инфракрасное оборудование для проведения скрининга температуры на расстоянии в Международном аэропорту Борисполь.
- До 1 июня запретили экспорт товаров противоэпидемического назначения, чтобы гарантировать обеспечение необходимыми средствами защиты людей.
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