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      У Хмельницькому дезінфікували речовий ринок: моторошні фото

      -
      Дезінфекція у Хмельницькому / ДСНС

      У Хмельницькому рятувальники продезінфікували територію місцевого речового ринку. Загалом спецрозчином оброблено 14 тисяч квадратних метрів території ринку.

      Рятувальники перебували у засобах індивідуального захисту, повідомляє пресслужба ДСНС.

      Цікаво Аваков розповів, що незабаром обмеження через коронавірус будуть жорсткішими

      Рішення про дезінфекцію місцевого ринку ухвалила обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

      Дезінфекція речового ринку у Хмельницькому / Фото ДСНС

       

      Карантин в Україні: основне

      • 11 березня уряд ухвалив рішення про запровадження карантину по всій Україні.
      • На три тижні – до 3 квітня заборонено проведення масових культурних, спортивних та розважальних заходів (де заплановано участь 200 та більше осіб), а також навчальний процес у школах, університетах і дитсадках.
      • Проведення спортивних заходів можливе з дозволу міжнародних організацій, але обов'язково без глядачів.
      • Водночас глава МВС Арсен Аваков заявив, що, можливо, незабаром обмеження через коронавірус в Україні будуть жорсткішими. Він закликав до максимальної ізоляції в ці дні, мінімізації контактів між людьми та гігієни.
      • Також уряд вирішив закупити інфрачервоне обладнання для проведення скринінгу температури на відстані у Міжнародному аеропорті Бориспіль.
      • До 1 червня заборонили експорт товарів протиепідеміологічного призначення, щоб гарантувати забезпечення необхідними засобами захисту людей.


      Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Здоров'я ДСНС Новини Хмельницького Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Карантин в Україні 2020 Новини України
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