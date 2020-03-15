У Хмельницькому дезінфікували речовий ринок: моторошні фото
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У Хмельницькому рятувальники продезінфікували територію місцевого речового ринку. Загалом спецрозчином оброблено 14 тисяч квадратних метрів території ринку.
Рятувальники перебували у засобах індивідуального захисту, повідомляє пресслужба ДСНС.
Цікаво Аваков розповів, що незабаром обмеження через коронавірус будуть жорсткішими
Рішення про дезінфекцію місцевого ринку ухвалила обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Дезінфекція речового ринку у Хмельницькому / Фото ДСНС
Карантин в Україні: основне
- 11 березня уряд ухвалив рішення про запровадження карантину по всій Україні.
- На три тижні – до 3 квітня заборонено проведення масових культурних, спортивних та розважальних заходів (де заплановано участь 200 та більше осіб), а також навчальний процес у школах, університетах і дитсадках.
- Проведення спортивних заходів можливе з дозволу міжнародних організацій, але обов'язково без глядачів.
- Водночас глава МВС Арсен Аваков заявив, що, можливо, незабаром обмеження через коронавірус в Україні будуть жорсткішими. Він закликав до максимальної ізоляції в ці дні, мінімізації контактів між людьми та гігієни.
- Також уряд вирішив закупити інфрачервоне обладнання для проведення скринінгу температури на відстані у Міжнародному аеропорті Бориспіль.
- До 1 червня заборонили експорт товарів протиепідеміологічного призначення, щоб гарантувати забезпечення необхідними засобами захисту людей.
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