В Хмельницком горело студенческое общежитие
В ночь на четверг, 29 марта, в Хмельницком загорелось общежитие торгово-экономического колледжа. Студентов пришлось эвакуировать с помощью спецтехники.
Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, пожар возник в одной из комнат 4-этажного общежития.
"Во время разведки и тушения пожара совместно с администрацией общежития спасатели спасли с помощью механических лестниц 27 детей", – говорится в сообщении.
Всего из здания было эвакуировано 77 человек.
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Возгорание было успешно ликвидировано.
Источник: 24 Канал
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