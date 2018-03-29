В Хмельницком горело студенческое общежитие

В ночь на четверг, 29 марта, в Хмельницком загорелось общежитие торгово-экономического колледжа. Студентов пришлось эвакуировать с помощью спецтехники.

Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, пожар возник в одной из комнат 4-этажного общежития.

"Во время разведки и тушения пожара совместно с администрацией общежития спасатели спасли с помощью механических лестниц 27 детей", – говорится в сообщении.

Всего из здания было эвакуировано 77 человек.

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Возгорание было успешно ликвидировано.