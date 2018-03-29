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ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО

У Хмельницькому горів студентський гуртожиток

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Пожежа у гуртожитку в Хмельницькому
Пожежа у гуртожитку в Хмельницькому / ДСНС

В ніч на четвер, 29 березня, у Хмельницькому загорівся гуртожиток торговельно-економічного коледжу. Студентів довелося евакуювати за допомогою спецтехніки.

Як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, пожежа виникла в одній із кімнат 4-поверхового гуртожитку.

"Під час розвідки та гасіння пожежі спільно із адміністрацією гуртожитку рятувальники врятували за допомогою механічних драбин 27 дітей", – йдеться в повідомленні.

Загалом з будівлі було евакуйовано 77 осіб.

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Загоряння було успішно ліквідовано.

Теги: Новини України Пожежа Новини Хмельницького ДСНС
Джерело: 24 Канал
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