У Хмельницькому горів студентський гуртожиток

В ніч на четвер, 29 березня, у Хмельницькому загорівся гуртожиток торговельно-економічного коледжу. Студентів довелося евакуювати за допомогою спецтехніки.

Як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, пожежа виникла в одній із кімнат 4-поверхового гуртожитку.

"Під час розвідки та гасіння пожежі спільно із адміністрацією гуртожитку рятувальники врятували за допомогою механічних драбин 27 дітей", – йдеться в повідомленні.

Загалом з будівлі було евакуйовано 77 осіб.

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Загоряння було успішно ліквідовано.