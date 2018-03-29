У Хмельницькому горів студентський гуртожиток
В ніч на четвер, 29 березня, у Хмельницькому загорівся гуртожиток торговельно-економічного коледжу. Студентів довелося евакуювати за допомогою спецтехніки.
Як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, пожежа виникла в одній із кімнат 4-поверхового гуртожитку.
"Під час розвідки та гасіння пожежі спільно із адміністрацією гуртожитку рятувальники врятували за допомогою механічних драбин 27 дітей", – йдеться в повідомленні.
Загалом з будівлі було евакуйовано 77 осіб.
Читайте також: Дитячий садок горів на Донеччині: евакуювали 90 дітей, є постраждалі серед дорослих
Загоряння було успішно ліквідовано.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі