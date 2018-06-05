В Хмельницком поймали мужчину, которого подозревают в убийстве беременной женщины

В Хмельницком полиция арестовала мужчину, которого подозревают в убийстве беременной женщины. Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.

В полиции сообщают, что 27-летняя хмельничанка работала кассиром в одном из банков областного центра. Когда она не вышла на работу и не отвечала на телефонные звонки, коллеги, зная, что девушка беременна, решили ее навестить.

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"Дверь квартиры по улице Курчатова была незаперта, а хозяйка лежала мертвой с петлей на шее. Коллеги сразу позвонили в полицию. Подозрение пало на 32-летнего сожителя потерпевшей, которого на месте не было. И в течение двух часов в одном из дворов по улице Шевченко его обнаружили и задержали", – рассказывают в полиции.

Как показала экспертиза, злоумышленник находился в состоянии наркотического опьянения.

Мужчине уже объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного п.2 ч. 2 ст 115 (Умышленное убийство малолетнего ребенка или женщины, которая заведомо для виновного находилась в состоянии беременности) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненного заключения. На период досудебного расследования суд взял мужчину под стражу.