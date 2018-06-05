У Хмельницькому спіймали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві вагітної жінки

У Хмельницькому поліція арештувала чоловіка, якого підозрюють у вбивстві вагітної жінки. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув’язнення.

У поліції повідомляють, що 27-річна хмельничанка працювала касиром в одному із банків обласного центру. Коли вона не вийшла на роботу і не відповідала на телефонні дзвінки, колеги, знаючи, що дівчина вагітна, вирішили її провідати.

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"Двері квартири по вулиці Курчатова були незамкненими, а господиня лежала мертвою із зашморгом на шиї. Колеги одразу зателефонували до поліції. Підозра впала на 32-річного співмешканця потерпілої, якого на місці не було. І впродовж двох годин в одному з дворів по вулиці Шевченка його виявили і затримали", – розповідають у поліції.

Як показала експертиза, зловмисник перебував у стані наркотичного сп'яніння.

Чоловікові вже оголосили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого п.2 ч. 2 ст 115 (Умисне вбивство малолітньої дитини або жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічного ув’язнення. На період досудового розслідування суд взяв чоловіка під варту.