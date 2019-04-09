11:02
9 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Мизулина сказала, что йога провоцирует гомосексуализм. Бревнометы для армии РФ
      Вєсті Кремля
      23:22, 8 апреля
      Вести.UA: Получит ли Саакашвили подарок от будущего президента. Пять копеек Луценко
      Вєсті.UA
      20:27, 8 апреля
      Рейдерство по согласию судов: преступления, в которых есть пострадавшие и нет виновных
      ЦРУ
      09:00, 5 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинский Крым. Часть 1
      Згадати все
      01:07, 6 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      В Хмельницком школьницы избили ровесницу и выложили видео в сеть

      80 Читати новину українською
      Драка девушек в Хмельницком
      Драка девушек в Хмельницком / Фото из открытых источников

      В Хмельницком школьницы избили свою ровесницу ради получения авторитета. Проявление своего превосходства и жестокости сняли на видео и выложили в соцсеть.

      Ученицы 7 и 8 классов из разных школ на публику и по очереди давали пощечины девушке.

      Последняя не защищалась. Более того, за школьницу никто не вступился. Полиция уже установила всех участников подростковой "расправы". С девушками общаются правоохранители.

      Читайте также: Прием детей в 1 класс: правила поступления и необходимые документы

      Девушка, которую били на видео, учится в 8 классе лицея №15, ей 14 лет.

      По словам одноклассников девочки удалось выяснить, что все началось с словесной перепалки. Девушки общались между собой во внеурочное время и переписывались в соцсетях. В результате возник конфликт и девушки из школы №28 приехали выяснять отношения к нам. Это было после уроков, за территорией школы на строительстве,
      – рассказала директор лицея №15 Киящук Алла в комментарии изданию "Всем".

      Девушки, которые над ней издеваются, с УВО №28 и учатся в 7 классе.

      Смотрите видео избиения, которое опубликовали в сети:

      В Хмельницком это уже не первое проявление буллинга. Неделю назад в местном суде взялись за рассмотрение дела о травле одноклассницы учеником пятого класса одной из хмельницких школ. Поэтому матери придется отвечать за правонарушение, совершенное ее сыном. Парень ругался, бил одноклассницу ее книгой и мячом.

      На Киевщине в феврале суд вынес первый приговор за буллинг по новому закону, который заработал с начала года. Тогда родителей хулигана оштрафовали на тысячу гривен.

      Согласно закону, за буллинг в Украине наказывают штрафом в размере 850-1700 гривен или общественными работами на 20-40 часов.

      Для группы лиц, которые издеваются над другими, и для нарушителя, который занимается травлей неоднократно в течение года, наказания будут жестче – штраф в 1700-3400 гривен или общественные работы на срок 40-60 часов. Такое наказание определено для подростков 14-16 лет, которые занимаются буллингом, однако будут налагать его на родителей или опекунов.

      Что такое буллинг?
      Это агрессивное поведение детей друг к другу, которое имеет целью унизить, запугать и часто сопровождается физическим насилием. Отдельной формой травли среди подростков называют "кибербуллинг". Она получила распространение с появлением мобильных телефонов и интернета. В этом случае "оружием" буллера становятся социальные сети, форумы, чаты или мобильные телефоны и тому подобное. Буллер может прибегать к анонимным угрозам, звонкам с молчанием, преследованиям, троллингу или просто снимать на видео издевательства других, чтобы потом распространить это в сети.

      булінг діти побили в школі
      Буллинг в украинских школах

      blog_ava
      Почему болит голова в затылке и других точках: причины и советы
      сегодня
      81003
      Теги: Полиция Новости Украины Новости Хмельницкого Дети и несовершеннолетние
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Зміна місця голосування: що для цього потрібно і чи варто взагалі йти на вибори?
      сегодня , 10:01 Зміна місця голосування: що для цього потрібно і чи варто взагалі йти на вибори?
      Артем Овдієнко 146
      Путін в біді, – Süddeutsche Zeitung
      сегодня , 08:40 Путін в біді, – Süddeutsche Zeitung
      Світові Медіа 3373
      Минимализм в дизайне интерьера
      8 апреля , 11:30 Минимализм в дизайне интерьера
      304
      Що наговорили Порошенко і Зеленський на телеканалі Ахметова?
      8 апреля , 22:01 Що наговорили Порошенко і Зеленський на телеканалі Ахметова?
      Артем Овдієнко 3208
      Конфликт в Ливии: какой интерес у Кремля
      8 апреля , 22:00 Конфликт в Ливии: какой интерес у Кремля
      Іван Яковина 354
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Оскар 2018: Фрэнсис Макдорманд стала лучшей актрисой
      5 марта 2018 , 06:37
      Стала известна стоимость проезда по украинским платным автобанам
       31 августа 2018 , 11:36
      Шахтер указал интересный пункт в контракте новичка команды – если его не отпустят в Украину из-за службы в армии
       12 января , 23:10
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук