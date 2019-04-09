В Хмельницком школьницы избили ровесницу и выложили видео в сеть

В Хмельницком школьницы избили свою ровесницу ради получения авторитета. Проявление своего превосходства и жестокости сняли на видео и выложили в соцсеть.

Ученицы 7 и 8 классов из разных школ на публику и по очереди давали пощечины девушке.

Последняя не защищалась. Более того, за школьницу никто не вступился. Полиция уже установила всех участников подростковой "расправы". С девушками общаются правоохранители.

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Девушка, которую били на видео, учится в 8 классе лицея №15, ей 14 лет.

По словам одноклассников девочки удалось выяснить, что все началось с словесной перепалки. Девушки общались между собой во внеурочное время и переписывались в соцсетях. В результате возник конфликт и девушки из школы №28 приехали выяснять отношения к нам. Это было после уроков, за территорией школы на строительстве,

– рассказала директор лицея №15 Киящук Алла в комментарии изданию "Всем".

Девушки, которые над ней издеваются, с УВО №28 и учатся в 7 классе.

Смотрите видео избиения, которое опубликовали в сети:

В Хмельницком это уже не первое проявление буллинга. Неделю назад в местном суде взялись за рассмотрение дела о травле одноклассницы учеником пятого класса одной из хмельницких школ. Поэтому матери придется отвечать за правонарушение, совершенное ее сыном. Парень ругался, бил одноклассницу ее книгой и мячом.

На Киевщине в феврале суд вынес первый приговор за буллинг по новому закону, который заработал с начала года. Тогда родителей хулигана оштрафовали на тысячу гривен.

Согласно закону, за буллинг в Украине наказывают штрафом в размере 850-1700 гривен или общественными работами на 20-40 часов.

Для группы лиц, которые издеваются над другими, и для нарушителя, который занимается травлей неоднократно в течение года, наказания будут жестче – штраф в 1700-3400 гривен или общественные работы на срок 40-60 часов. Такое наказание определено для подростков 14-16 лет, которые занимаются буллингом, однако будут налагать его на родителей или опекунов.

Что такое буллинг?

Это агрессивное поведение детей друг к другу, которое имеет целью унизить, запугать и часто сопровождается физическим насилием. Отдельной формой травли среди подростков называют "кибербуллинг". Она получила распространение с появлением мобильных телефонов и интернета. В этом случае "оружием" буллера становятся социальные сети, форумы, чаты или мобильные телефоны и тому подобное. Буллер может прибегать к анонимным угрозам, звонкам с молчанием, преследованиям, троллингу или просто снимать на видео издевательства других, чтобы потом распространить это в сети.



Буллинг в украинских школах