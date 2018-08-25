В Хмельницком загорелся вещевой рынок: фото

25 августа около семи утра на Хмельницком вещевом рынке "Дарсон" вспыхнуло несколько рядов киосков. По словам очевидцев, полностью выгорели 4 – 5 киосков.

Об этом жители города пишут в Facebook.

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Хмельницкий. Утро 25 августа. Пожар на вещевом рынке "Дарсон". Выгорело 4 – 5 киосков,

– отмечает один из пользователей в соцсети.

В свою очередь спасатели сообщают, что пожар удалось локализовать в 7:25 и ликвидировать в 7:30, общая площадь возгорания составила 80 квадратных метров.

"В результате пожара выгорели 2 и повреждены еще 4 торговых киоска, пострадавших и погибших нет", – добавляют в ГСЧС.

Сейчас вероятная причина возгорания и ущерб устанавливаются.