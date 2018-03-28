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В Хоросткове Тернопольской области кипят страсти вокруг земли

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В Хоросткове, на Тернопольщине с начала года кипят страсти вокруг земли.

Городской голова почти еженедельно собирает депутатов на сессию. Все ради того, чтобы принять решение, которое выгодно руководителям одного из агрохолдингов, убеждены избранники.

"Здесь возник вопрос, который на сегодняшний день касается 2 хозяйствующих субъектов. И одним из тех субъектов является предприятие, которое косвенно принадлежит одному из олигархов Украины – господину Ахметову", – сказал Тарас Пастух, народный депутат Украины, фракция "Объединение "Самопомич".

"На данном участке находится 7 зданий, три здания неизвестно кому принадлежат. Объясните, как мы можем передать земельный участок, когда там есть здания, которые непонятно кому принадлежат?", – объяснил депутат Хоростковской ОТГ, глава земельной комиссии Иван Могильницкий.

Депутаты сетуют, из-за постоянного давления они уже боятся ходить на сессии.

"Есть давление на депутатов. Например, кто-то может предприниматель. На это есть налоговая. Кто-то может бюджетник и имеет непосредственное начальство", – отметил депутат Хоростковской ОТГ Андрей Грушко.

Чтобы протащить земельные вопросы, мэр Хоросткова созвал очередную сессию. Однако объяснять целесообразность ее проведения он отказался.

"Есть еще вопросы нравственности. Я думаю, что на сегодняшний день никому в Украине не нужно объяснять роль Ахметова в тех вещах, которые мы имели на Майдане, в тех событиях, которые мы имеем на Востоке", – сказал народный депутат Украины от ВО "Самопомич" Тарас Пастух.

В итоге сессия в Хоросткове так и не состоялась. Так как половина депутатов проигнорировали заседание.

Теги: Тернополь Пастух Тарас Тимофеевич Самопомич Тернопольская область Ринат Ахметов
Источник: 24 Канал
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