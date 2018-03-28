В Хоросткові на Тернопільщині вирують пристрасті навколо землі

У Хоросткові, що на Тернопільщині, з початку року вирують пристрасті навколо землі.

Міський голова майже щотижня збирає депутатів на сесію. Усе задля того, аби ухвалити рішення, яке вигідне керівникам одного із агрохолдингів, переконані обранці.

"Тут виникло питання, яке на сьогоднішній день стосується 2 господарюючих суб’єктів. І одним з тих суб’єктів є підприємство, яке опосередковано належить одному із олігархів України – це пану Ахметову", – сказав Тарас Пастух, народний депутат України, фракція "Об`єднання Самопоміч".

"На даній ділянці знаходиться 7 будівель, три будівлі невідомо кому належать. Поясніть, як ми можемо передати земельну ділянку, коли там є будівлі, які незрозуміло кому належать?", – пояснив депутат Хоростківської ОТГ, голова земельної комісії Іван Могильницький.

Депутати нарікають, через постійний тиск вони вже бояться ходити на сесії.

"Є тиск на депутатів. Наприклад, хтось може підприємець. На це є податкова. Хтось може бюджетник і має безпосереднє начальство", – зазначив депутат Хоростківської ОТГ Андрій Грушко.

Аби протягнути земельні питання, мер Хоросткова скликав чергову сесію. Проте пояснювати доцільність її проведення він відмовився.

"Є ще питання моральності. Я думаю, що на сьогоднішній день нікому в Україні не потрібно пояснювати роль Ахметова в тих речах, які ми мали на Майдані, в тих подіях, які ми маємо на Сході", – сказав народний депутат України від ВО "Самопоміч" Тарас Пастух.

Зрештою сесія у Хоросткові так і не відбулася. Адже половина депутатів проігнорували її засідання.