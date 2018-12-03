В храмах Московского патриархата на Житомирщине проводят обыски

В Житомирской области правоохранители 3 декабря проводят обыски в зданиях, которые принадлежат епархиям Украинской православной церкви Московского патриархата.

Об этом сообщила пресс ГУНП в Житомирской области Алла Ващенко, передает местное издание Житомир.info.

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3 декабря сотрудники следственного управления ГУНП в Житомирской области совместно с работниками СБУ проводят 8 санкционированных обысков в Киеве, Житомире, Овруче и Коростене. Обыски проводятся в зданиях, помещениях и частных домах,

– рассказала она.

Обыски проводят в рамках уголовного производства, открытого по ст. 161 УК Украины (нарушение равноправия граждан зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

Известно, что правоохранители обыскивают помещения, которые принадлежат Житомирской и Новоград-Волынской епархии и Овручско-Коростенской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата.

Напомним, 30 ноября СБУ провела обыски по месту жительства предстоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла. Как отметили в спецслужбе, следственные действия проходили в рамках дела о разжигании межконфессиональной розни.