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      У храмах Московського патріархату на Житомирщині проводять обшуки

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      Правоохоронці проводять обшуки в храмах УПЦ МП
      Правоохоронці проводять обшуки в храмах УПЦ МП / Фото з відкритих джерел

      У Житомирській області правоохоронці 3 грудня проводять обшуки у будівлях, які належать єпархіям Української православної церкви Московського патріархату.

      Про це повідомила речник ГУНП у Житомирській області Алла Ващенко, передає місцеве видання Житомир.info.

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      3 грудня працівники слідчого управління ГУНП в Житомирській області разом з працівниками СБУ проводять 8 санкціонованих обшуків у Києві, Житомирі, Овручі і Коростені. Обшуки проводяться у будівлях, приміщеннях та приватних оселях,
      – розповіла вона.

      Обшуки проводять у в рамках кримінального провадження, відкритого за ст. 161 КК України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

      Відомо, що правоохоронці обшукують приміщення, які належать Житомирській і Новоград-Волинській єпархії та Овруцько-Коростенській єпархії Української православної церкви Московського патріархату. 

      Нагадаємо, 30 листопада СБУ провела обшуки за місцем проживання предстоятеля Києво-Печерської лаври митрополита Павла. Як зауважили у спецслужбі, слідчі дії відбувалися у межах справи про розпалювання міжконфесійної ворожнечі.

      Теги: Новини України Новини політики Розслідування Поліція СБУ УПЦ МП Релігія
      Джерело: 24 Канал
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