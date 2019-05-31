В Иерусалиме террорист напал на прохожих: есть раненые
В Иерусалиме террорист с ножом напал на прохожих у Дамасских ворот в Старом городе. В результате нападения два человека получили ранения.
Утром 31 мая неизвестный с ножом напал на мужчину в возрасте около 50 лет, сообщают "Новости Израиля".
Читайте также: После серии терактов на Шри-Ланке снова неспокойно: в стране – бунты против мусульман
Пострадавший получил тяжелые ранения. Мужчину доставили в больницу с ранениями верхней части тела, его состояние врачи оценивают как критическое. После первого нападения террорист ранил еще 16-летнего подростка на лестнице синагоги "Хурва". Мальчика госпитализировали с повреждениями легкой степени.
На месте происшествия работает полиция// Фото: пресс-служба полиции Иерусалима
Нападающий еще попытался ранить полицейского, но террориста обезвредили. Им оказался 19-летний житель палестинских территорий.
Нож террориста// Фото: пресс-служба полиции Иерусалима
Сейчас в связи с окончанием Рамадана в Иерусалиме усилены наряды полиции.
Выбор редакции
-
Песня "Скрябина" зазвучала на итальянскос: эксклюзивное интервью с певцом Оливером Альфонсосегодня , 11:31
-
Главные новости 30 мая: авиакатастрофа на Ровненщине и продолжение премьерства Гройсманасегодня , 08:01
-
Между Трампом и Зеленским могут установиться доверительные отношения, – дипломатсегодня , 07:02