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      В Иерусалиме террорист напал на прохожих: есть раненые

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      В Иерусалиме террорист напал на прохожих
      В Иерусалиме террорист напал на прохожих / Пресс-служба полиции Иерусалима

      В Иерусалиме террорист с ножом напал на прохожих у Дамасских ворот в Старом городе. В результате нападения два человека получили ранения.

      Утром 31 мая неизвестный с ножом напал на мужчину в возрасте около 50 лет, сообщают "Новости Израиля".

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      Пострадавший получил тяжелые ранения. Мужчину доставили в больницу с ранениями верхней части тела, его состояние врачи оценивают как критическое. После первого нападения террорист ранил еще 16-летнего подростка на лестнице синагоги "Хурва". Мальчика госпитализировали с повреждениями легкой степени.

      єрусалим терорист

      На месте происшествия работает полиция// Фото: пресс-служба полиции Иерусалима

      Нападающий еще попытался ранить полицейского, но террориста обезвредили. Им оказался 19-летний житель палестинских территорий.

      єрусалим терорист ніж

      Нож террориста// Фото: пресс-служба полиции Иерусалима

      Сейчас в связи с окончанием Рамадана в Иерусалиме усилены наряды полиции.

      blog_ava
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      Теги: Жертвы Палестина Полиция Терроризм Новости Израиля
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