В Иерусалиме террорист напал на прохожих: есть раненые

В Иерусалиме террорист с ножом напал на прохожих у Дамасских ворот в Старом городе. В результате нападения два человека получили ранения.

Утром 31 мая неизвестный с ножом напал на мужчину в возрасте около 50 лет, сообщают "Новости Израиля".

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Пострадавший получил тяжелые ранения. Мужчину доставили в больницу с ранениями верхней части тела, его состояние врачи оценивают как критическое. После первого нападения террорист ранил еще 16-летнего подростка на лестнице синагоги "Хурва". Мальчика госпитализировали с повреждениями легкой степени.

На месте происшествия работает полиция// Фото: пресс-служба полиции Иерусалима

Нападающий еще попытался ранить полицейского, но террориста обезвредили. Им оказался 19-летний житель палестинских территорий.

Нож террориста// Фото: пресс-служба полиции Иерусалима

Сейчас в связи с окончанием Рамадана в Иерусалиме усилены наряды полиции.