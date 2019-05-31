В Єрусалимі терорист напав на перехожих: є поранені

В Єрусалимі терорист з ножем напав на перехожих біля Дамаських воріт у Старому місті. Унаслідок нападу двоє осіб отримали поранення.

Вранці 31 травня невідомий з ножем напав на чоловіка віком близько 50 років, повідомляють "Новини Ізраїлю".

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Постраждалий отримав важкі поранення. Чоловіка доставили в лікарню з пораненнями верхньої частини тіла, його стан лікарі оцінюють як критичний. Після першого нападу терорист поранив ще 16-річного підлітка на сходах синагоги "А-Хурва". Хлопчика госпіталізували з ушкодженнями легкої ступеня.



На місці події працює поліція// Фото: прес-служба поліції Єрусалима

Нападник ще спробував поранити поліцейського, але терориста знешкодили. Ним виявився 19-річний житель палестинських територій.



Ніж терориста// Фото: прес-служба поліції Єрусалима

Наразі у зв'язку з закінченням Рамадану в Єрусалимі посилено наряди поліції.