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      В Єрусалимі терорист напав на перехожих: є поранені

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      В Єрусалимі терорист напав на перехожих
      В Єрусалимі терорист напав на перехожих / Прес-служба поліції Єрусалима

      В Єрусалимі терорист з ножем напав на перехожих біля Дамаських воріт у Старому місті. Унаслідок нападу двоє осіб отримали поранення.

      Вранці 31 травня невідомий з ножем напав на чоловіка віком близько 50 років, повідомляють "Новини Ізраїлю".

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      Постраждалий отримав важкі поранення. Чоловіка доставили в лікарню з пораненнями верхньої частини тіла, його стан лікарі оцінюють як критичний. Після першого нападу терорист поранив ще 16-річного підлітка на сходах синагоги "А-Хурва". Хлопчика госпіталізували з ушкодженнями легкої ступеня.

      єрусалим терорист
      На місці події працює поліція// Фото: прес-служба поліції Єрусалима

      Нападник ще спробував поранити поліцейського, але терориста знешкодили. Ним виявився 19-річний житель палестинських територій.

      єрусалим терорист ніж
      Ніж терориста// Фото: прес-служба поліції Єрусалима

      Наразі у зв'язку з закінченням Рамадану в Єрусалимі посилено наряди поліції.

      blog_ava
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      Теги: Жертви Новини Ізраїля Тероризм Поліція Палестина
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