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      В Индии провели испытания ракеты, способной нести ядерный заряд

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      Индия провела успешное испытание ракеты Agni-I, способной нести ядерный боезаряд
      Индия провела успешное испытание ракеты Agni-I, способной нести ядерный боезаряд / Фото из открытых источников

      Стратегические силы Индии провели успешное испытание модернизированной версии баллистической ракеты меньшей дальности Agni-I, способной нести ядерный боезаряд. Сейчас страна имеет примерно 75 пусковых установок комплекса Agni-I.

      Об этом сообщает The Newsroom.

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      Ракету запустили с мобильной пусковой установки, размещенной на полигоне на острове Абдул Калам в Бенгальском заливе у побережья штата Орисса. Испытания провели во вторник, 30 октября.

      Так, баллистическая ракета Agni-I весом 12 тонн имеет дальность действия от 700 до 900 километров. Ее можно оснащать как ядерной, так и обычной боеголовкой весом около тонны.

      Испытания этой ракеты ракеты уже проводили в начале февраля.

      Что такое Agni-I?
      Agni-I – это семейство индийских баллистических ракет различной дальности от малой до средней. Их создали в рамках "Комплексной программы разработки управляемых ракет". Эти ракеты являются средством доставки ядерных зарядов вооруженных сил Индии. Agni-I одноступенчатая твердотопливная баллистическая ракета малой дальности. Ее первый опытный пуск был осуществлен 25 января 2002 года.

      Теги: Новости политики
      Источник: 24 Канал
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