В Индии провели испытания ракеты, способной нести ядерный заряд

Стратегические силы Индии провели успешное испытание модернизированной версии баллистической ракеты меньшей дальности Agni-I, способной нести ядерный боезаряд. Сейчас страна имеет примерно 75 пусковых установок комплекса Agni-I.

Об этом сообщает The Newsroom.

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Ракету запустили с мобильной пусковой установки, размещенной на полигоне на острове Абдул Калам в Бенгальском заливе у побережья штата Орисса. Испытания провели во вторник, 30 октября.

Так, баллистическая ракета Agni-I весом 12 тонн имеет дальность действия от 700 до 900 километров. Ее можно оснащать как ядерной, так и обычной боеголовкой весом около тонны.

Испытания этой ракеты ракеты уже проводили в начале февраля.

Что такое Agni-I?

Agni-I – это семейство индийских баллистических ракет различной дальности – от малой до средней. Их создали в рамках "Комплексной программы разработки управляемых ракет". Эти ракеты являются средством доставки ядерных зарядов вооруженных сил Индии. Agni-I – одноступенчатая твердотопливная баллистическая ракета малой дальности. Ее первый опытный пуск был осуществлен 25 января 2002 года.