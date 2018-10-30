В Индии провели испытания ракеты, способной нести ядерный заряд
Стратегические силы Индии провели успешное испытание модернизированной версии баллистической ракеты меньшей дальности Agni-I, способной нести ядерный боезаряд. Сейчас страна имеет примерно 75 пусковых установок комплекса Agni-I.
Об этом сообщает The Newsroom.
Читайте также: Трамп пообещал ответить Индии на закупку российских ЗРК С-400
Ракету запустили с мобильной пусковой установки, размещенной на полигоне на острове Абдул Калам в Бенгальском заливе у побережья штата Орисса. Испытания провели во вторник, 30 октября.
Так, баллистическая ракета Agni-I весом 12 тонн имеет дальность действия от 700 до 900 километров. Ее можно оснащать как ядерной, так и обычной боеголовкой весом около тонны.
Испытания этой ракеты ракеты уже проводили в начале февраля.
Что такое Agni-I?
Agni-I – это семейство индийских баллистических ракет различной дальности – от малой до средней. Их создали в рамках "Комплексной программы разработки управляемых ракет". Эти ракеты являются средством доставки ядерных зарядов вооруженных сил Индии. Agni-I – одноступенчатая твердотопливная баллистическая ракета малой дальности. Ее первый опытный пуск был осуществлен 25 января 2002 года.