В Індії провели випробування ракети, здатної нести ядерний заряд

Стратегічні сили Індії провели успішне випробування модернізованої версії балістичної ракети меншої дальності Agni-I, здатної нести ядерний боєзаряд. Наразі країна має приблизно 75 пускових установок комплексу Agni-I.

Про це повідомляє The Newsroom.

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Ракету запустили з мобільної пускової установки, розміщеної на полігоні на острові Абдул Калам в Бенгальській затоці поблизу узбережжя штату Орісса. Випробування провели у вівторок, 30 жовтня.

Так, балістична ракета Agni-I вагою 12 тонн має дальність дії від 700 до 900 кілометрів. Її можна оснащувати як ядерною, так і звичайною боєголовкою вагою близько тонни.

Випробування цієї ракети ракети вже проводили на початку лютого.

Що таке Agni-I?Agni- – це сімейство індійських балістичних ракет різної дальності – від малої до середньої. Їх створили у межах "Комплексної програми розробки керованих ракет". Ці ракети є засобом доставки ядерних зарядів збройних сил Індії. Agni-I – одноступінчата твердопаливна балістична ракета малої дальності. Її перший дослідний пуск був здійснений 25 січня 2002 року.