В Индии возмущенный карантином мужчина отсек полицейскому руку: видео
Злоумышленник в индийской провинции Патиала напал на полицейских с мечом. Он был возмущен действием карантина. Помощнику младшего инспектора полиции нападающий отсек руку.
Злоумышленник был членом секты сикхов. Об этом сообщает Daily Mail.
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Мужчина был крайне недоволен внедрением карантина в Индии. Нападающий отрубил полицейскому мечом правую руку. Нападение сняли.
Кроме того, еще шесть сотрудников полиции получили ранения различной степени тяжести. Их госпитализировали в Институт медицинского образования и исследований в Чандигархе.
Операция по пришиванию руки длилась более 7 часов. К счастью, она завершилась успешно. Злоумышленника арестовали через несколько часов после инцидента.
Что известно о сикхах?Последователи религиозно-реформаторского движения, возникшего в Индии на территории Пенджаба в конце XV века. Сикхи провозглашали равенство всех людей перед единственным богом, независимо от касты и социального положения, отрицательно относились к индуистских принципов кастовых различий. Современных сикхи живут преимущественно в индийском штате Пенджаб.
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- В стране впервые за 167 лет остановили работу железной дороги. Более 20 тысяч вагонов превратили в палаты для изоляции больных COVID-19.
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