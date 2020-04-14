В Индии возмущенный карантином мужчина отсек полицейскому руку: видео

Злоумышленник в индийской провинции Патиала напал на полицейских с мечом. Он был возмущен действием карантина. Помощнику младшего инспектора полиции нападающий отсек руку.

Злоумышленник был членом секты сикхов. Об этом сообщает Daily Mail.

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Мужчина был крайне недоволен внедрением карантина в Индии. Нападающий отрубил полицейскому мечом правую руку. Нападение сняли.

Кроме того, еще шесть сотрудников полиции получили ранения различной степени тяжести. Их госпитализировали в Институт медицинского образования и исследований в Чандигархе.

Операция по пришиванию руки длилась более 7 часов. К счастью, она завершилась успешно. Злоумышленника арестовали через несколько часов после инцидента.

Что известно о сикхах?Последователи религиозно-реформаторского движения, возникшего в Индии на территории Пенджаба в конце XV века. Сикхи провозглашали равенство всех людей перед единственным богом, независимо от касты и социального положения, отрицательно относились к индуистских принципов кастовых различий. Современных сикхи живут преимущественно в индийском штате Пенджаб.

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