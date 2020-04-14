В Індії обурений карантином чоловік відтяв поліцейському руку: відео

Зловмисник в індійські провінції Патіала напав на поліцейських з мечем. Він був обурений дією карантинних обмежень. Помічнику молодшого інспектора поліції нападник відтяв руку.

Зловмисник був членом секти сикхів. Про це повідомляє Daily Mail.

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Чоловік був вкрай незадоволений впровадженням карантинних обмежень в Індії. Нападник відрубав поліцейському мечем праву руку. Напад зафільмували.

Крім того, ще шестеро працівників поліції отримали поранення різного ступеня важкості. Їх госпіталізували в Інститут медичної освіти та досліджень в Чандигархі.

Операція з пришивання руки тривала понад сім годин. На щастя, вона завершилася успішно. Зловмисників арештували за кілька годин після інциденту.

Що відомо про сикхів? Послідовники релігійно-реформаторського руху, який виник в Індії на території Пенджабу наприкінці XV століття. Сикхи проголошували рівність усіх людей перед єдиним богом, незалежно від касти і соціального становища, негативно ставилися до індуїстських принципів кастових відмінностей.Сучасні сикхи живуть переважно в індійському штаті Пенджаб.

Коронавірус в Індії: коротко

Станом на 14 квітня в Індії зафіксували понад 10 тисяч випадків коронавірусу. Померли 358 людей, одужали – 1 тисяча 200.

коронавірусу. Померли 358 людей, одужали – 1 тисяча 200. У країні вперше за 167 років зупинили роботу залізниці. Понад 20 тисяч вагонів перетворили на палати для ізоляції хворих на COVID-19.



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