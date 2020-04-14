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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ

      В Індії обурений карантином чоловік відтяв поліцейському руку: відео

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      В Індії обурений карантином чоловік відтяв поліцейському руку / Скриншот з відео

      Зловмисник в індійські провінції Патіала напав на поліцейських з мечем. Він був обурений дією карантинних обмежень. Помічнику молодшого інспектора поліції нападник відтяв руку.

      Зловмисник був членом секти сикхів. Про це повідомляє Daily Mail.

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      Чоловік був вкрай незадоволений впровадженням карантинних обмежень в Індії. Нападник відрубав поліцейському мечем праву руку. Напад зафільмували.

      Крім того, ще шестеро працівників поліції отримали поранення різного ступеня важкості. Їх госпіталізували в Інститут медичної освіти та досліджень в Чандигархі.

      Операція з пришивання руки тривала понад сім годин. На щастя, вона завершилася успішно. Зловмисників арештували за кілька годин після інциденту.

      Що відомо про сикхів? Послідовники релігійно-реформаторського руху, який виник в Індії на території Пенджабу наприкінці XV століття. Сикхи проголошували рівність усіх людей перед єдиним богом, незалежно від касти і соціального становища, негативно ставилися до індуїстських принципів кастових відмінностей.Сучасні сикхи живуть переважно в індійському штаті Пенджаб.

      Коронавірус в Індії: коротко

      • Станом на 14 квітня в Індії зафіксували понад 10 тисяч випадків коронавірусу. Померли 358 людей, одужали – 1 тисяча 200.
      • У країні вперше за 167 років зупинили роботу залізниці. Понад 20 тисяч вагонів перетворили на палати для ізоляції хворих на COVID-19.

      Правила, що рятують життя
      Правила, що рятують життя / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Поліція Коронавірус COVID-19 Індія
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