В Индонезии затонули два острова: экологи назвали причину

В Индонезии из-за подъема воды в океане полностью затонули два безлюдных острова. Еще четыре тоже оказались на грани исчезновения.

Один из затонувших островов был частью национального парка, сообщает Reliefweb.

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В провинции Южная Суматра есть еще острова, которые расположены всего на 4 метра выше уровня моря. Они первые и окажутся под угрозой.



Расположение Южной Суматры

Экологи считают, что если не будут приняты экстренные меры, которые помогли бы решить климатическую катастрофу, эти острова также уйдут под воду в ближайшее время. Причиной того, что острова затонули, экологи называют глобальное потепление.

К слову, недавно в столице Индонезии Джакарте сильные дожди вызвали наводнения и оползни. Из-за непогоды погибли по меньшей мере 43 человека. Еще около 35 тысяч жителей столицы были эвакуированы во временные убежища.

Что думают украинцы о глобальном потеплении

По мнению экологов, последствия глобального потепления мир ощущает уже сейчас. Однако не все разделяют их мнение.



Что касается Украины, то опрос компании Research & Branding Group показал, что в конце 2019 года 84% граждан Украины считают, что сейчас на Земле происходит глобальное изменение климата. Лишь 9% опрошенных думают иначе.