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      В Індонезії затонули два острови: екологи назвали причину

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      В Індонезії затонули острови / 60 minutes Australia

      В Індонезії через підйом води в океані повністю затонули два безлюдних острови. Ще чотири теж опинилися на межі зникнення.

      Один із затонулих островів був частиною національного парку, повідомляє Reliefweb

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      У провінції Південна Суматра ще є острови, які розташовані всього на 4 метри вище рівня моря. Вони перші і опиняться під загрозою. 

      південна суматра
      Розташування Південної Суматри

      Екологи вважають, якщо не будуть вжиті екстрені заходи, які допомогли б розв'язати кліматичну катастрофу, ці острови також підуть під воду найближчим часом. Причиною того, що острови затонули, екологи називають глобальне потепління.

      До слова, нещодавно у столиці Індонезії Джакарті сильні дощі спричинили повені та зсуви ґрунту. Через негоду загинули щонайменше 43 людини. Ще близько 35 тисяч мешканців столиці були евакуйовані до тимчасових притулків.

      Що думають українці про глобальне потепління
      На думку екологів, наслідки глобального потепління світ відчуває вже зараз. Натомість не всі розділяють їх думку.

      Що стосується України, то о      питування компанії Research & Branding Group засвідчило, що наприкінці 2019 року 84% громадян України вважає, що зараз на Землі відбувається глобальна зміна клімату. Лише 9% опитаних думають навпаки. 

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Глобальне потепління Стихійні лиха Індонезія
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