В "Интеграл-Буд" прокомментировали возможность завершения строительства проектов "Укрбуд"

Компания "Интеграл-Буд" прокомментировала вопрос завершения проблемных объектов корпорации "Укрбуд" в связи с большим количеством запросов СМИ.

"Интеграл-Буд" на текущий момент действительно рассматривает возможность завершения проектов "Укрбуд". Однако любые зафиксированные договоренности сейчас отсутствуют.

С учетом масштабов ситуации, количества пострадавших и возможного серьезного удара по рынку первичной недвижимости, мы понимаем, что решение указанной проблемы может быть только комплексным, то есть компания готова взять на себя обязательства по завершению всех 26 строящихся жилых объектов (80% из которых имеют отрицательный баланс),

– говорится в комментарии компании "Интеграл-Буд".

В то же время и государство не может оставаться в стороне и не отреагировать на обращения и акции протеста обманутых покупателей "Укрбуд".

Для того, чтобы частный инвестор имел возможность завершить строительство объектов "Укрбуд", необходимое содействие и участие государственных органов в следующих вопросах:

1. Получение отсутствующей разрешительной документации по объектам "Укрбуд".

2. Гарантия отсутствия претензий по существующим уголовным делам к новому застройщику.

3. Снятие арестов и других, блокирующих строительство, вопросов к площадкам "Укрбуд".

4. Подключение объектов к инженерным коммуникациям и ввод в эксплуатацию.

В компании отмечают, что поддержка и содействие государства в этих вопросах позволит новому инвестору возобновить строительные работы на объектах "Укрбуд". В таком случае, "Интеграл-Буд" готов приступить к финансовому, техническому и юридическому аудиту строительных площадок для проверки ранее предоставленной акционерами "Укрбуд" финансово-аналитической информации.

На основании результатов аудита можно будет сформировать последовательный график завершения строительства объектов.