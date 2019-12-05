В "Інтергал-Буд" прокоментували можливість завершення будівництва проєктів "Укрбуд"

Компанія "Інтергал-Буд" прокоментувала питання завершення проблемних об'єктів корпорації "Укрбуд" у зв’язку з великою кількістю запитів ЗМІ.

"Інтергал-Буд" на поточний момент дійсно розглядає можливість завершення проєктів "Укрбуд". Однак, будь-які зафіксовані домовленості зараз відсутні.

З урахуванням масштабів ситуації, кількості постраждалих і можливого серйозного удару по ринку первинної нерухомості, ми усвідомлюємо, що рішення зазначеної проблеми може бути тільки комплексним, тобто компанія готова взяти на себе зобов'язання із завершення всіх 26 споруджуваних житлових об'єктів (80% з яких мають негативний баланс),

– йдеться в коментарі компанії "Інтергал-Буд".

У той же час і держава не може залишатися осторонь та відреагувати на звернення та акції протесту ошуканих покупців "Укрбуд".

Для того, щоб приватний інвестор мав можливість завершити будівництво об'єктів "Укрбуд", необхідне сприяння і участь державних органів в наступних питаннях:

1. Отримання відсутньої дозвільної документації по об'єктах "Укрбуд".

2. Гарантія відсутності претензій за існуючими кримінальними справами до нового забудовника.

3. Зняття арештів та інших, блокуючих будівництво, питань щодо майданчиків "Укрбуд".

4. Підключення об'єктів до інженерних комунікацій і введення в експлуатацію.

В компанії зазначають, що підтримка і сприяння держави в цих питаннях дозволить новому інвестору відновити будівельні роботи на об'єктах "Укрбуд". В такому випадку, "Інтергал-Буд" готовий приступити до фінансового, технічного і юридичного аудиту будівельних майданчиків для перевірки раніше наданої акціонерами "Укрбуд" фінансово-аналітичної інформації.

На підставі результатів аудиту можливо буде сформувати почерговий графік завершення будівництва об'єктів.