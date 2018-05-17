В Ираке во время выборов захватили заложников – СМИ

На избирательных участках в Ираке захватили заложников. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на главу избирательной комиссии в провинции Киркук.

Об этом заявил глава избирательной комиссии Ирака Рияд аль-Бадран, сообщает Reuters.

Злоумышленники якобы пытаются заставить членов избирательной комиссии изменить результаты голосования. Работников нескольких избирательных участков в Ираке удерживают в заложниках неизвестные вооруженные лица.

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"Сотрудники комиссии находятся в состоянии заложников", – сказал аль-Бадран и призвал правоохранителей предоставить надлежащую защиту участкам.



Выборы в Ираке

По его словам, злоумышленники пытаются вынудить членов избирательной комиссии изменить результаты голосования на территории провинции Киркук, где победу отрицают представители туркменской и арабской общины. В то же время, в полиции Киркука отрицают информацию о захвате заложников.

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"Ситуация внутри провинции Киркук стабильная и не вызывает беспокойства", – подчеркнул глава полиции провинции Маан аль-Саади.

Он добавил, что все избирательные участки на территории страны находятся в безопасности и находятся под постоянной охраной контртеррористических подразделений. Окончательные результаты всенародных выборов, прошедших в Ираке в субботу, должны быть обнародованы в течение следующих двух дней.

Напомним, в Ираке в субботу, 12 мая, проходили парламентские выборы. Они стали первыми с тех пор, как в конце 2017 года премьер-министр страны Хейдар аль-Абади объявил о победе над террористической группировкой "Исламское государство".