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В Іраку під час виборів захопили заручників

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Вибори в Іраку
Вибори в Іраку / tsn.ua/svit

На виборчих дільницях в Іраку захопили заручників. Про це повідомили ЗМІ із посиланням на голову виборчої комісії у провінції Кіркук.

Про це заявив голова виборчої комісії Іраку Ріяд аль-Бадран, повідомляє Reuters.

Зловмисники начебто намагаються примусити членів виборчої комісії змінити результати голосування Працівників кількох виборчих дільниць Іраку утримують в заручниках невідомі озброєні особи.

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"Співробітники комісії перебувають у стані заручників", – сказав аль-Бадран і закликав правоохоронців надати належний захист дільницям.

Вибори в Іраку
Вибори в Іраку

За його словами, зловмисники намагаються примусити членів виборчої комісії змінити результати голосування на території провінції Кіркук, де перемогу заперечують представники туркменської та арабської громади. Водночас, у поліції Кіркуку заперечують інформацію про захоплення заручників.

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"Ситуація всередині провінції Кіркук стабільна та не викликає занепокоєнь", – наголосив глава поліції провінції Маан аль-Сааді.

Він додав, що усі виборчі дільниці на території країни знаходяться у безпеці та перебувають під постійною охороною контртерористичних підрозділів. Остаточні результати всенародних виборів, що пройшли в Іраку в суботу, мають бути оприлюднені протягом наступних двох днів.

Як проходили вибори в Іраку, дивіться тут:

Нагадаємо, в Іраку в суботу, 12 травня, проходили парламентські вибори. Вони стали першими відтоді, як в кінці 2017 року прем'єр-міністр країни Хейдар аль-Абаді оголосив про перемогу над терористичним угрупуванням "Ісламська держава".

Теги: Ірак
Джерело: 24 Канал
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