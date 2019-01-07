В Иране произошло мощное землетрясение: есть пострадавшие

В воскресенье в районе ирано-иракской границы произошло землетрясение магнитудой 5,7. В результате инцидента постраждалоы 75 человек.

Об этом сообщило издание USNews.

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Отмечается, что большинство пострадавших получили лишь легкие ранения.

Более 30 человек обратились в иранские больницы с различными травмами.

Европейский средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что толчки были зафиксированы в 17:42 по киевскому времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 40 километров. Эпицентр находился в 136 километрах к северо-востоку от Багдада и в 87 километрах к юго-западу от иранского города Илам.