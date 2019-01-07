В Ірані стався потужний землетрус: є постраждалі
У неділю в районі ірансько-іракського кордону стався землетрус магнітудою 5,7. Внаслідок інциденту постраждали 75 осіб.
Про це повідомило видання USNews.
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Зазначається, що більшість постраждалих отримали лише легкі поранення.
Понад 30 осіб звернулися в іранські лікарні з різними травмами.
Європейський середземноморський сейсмологічний центр повідомив, що поштовхи були зафіксовані о 17:42 за київським часом. Осередок землетрусу залягав на глибині 40 кілометрів. Епіцентр знаходився на відстані 136 кілометрів на північний схід від Багдада і у 87 кілометрах на північний захід від іранського міста Ілам.
Джерело: 24 Канал
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