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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА
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      В Иране зафиксировали наименьшую смертность от коронавируса за месяц

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      В Иране уменьшается количество жертв коронавируса / Getty images

      В Иране уже третий день постепенно снижается количество жертв коронавируса COVID-19. 16 апреля там умерли 92 пациента, в предыдущие дни также умирали до 100 человек.

      Общее количество жертв коронавируса в Иране составляет 4 869 человек, передают местные СМИ.

      Важно В Британии из-за карантина умирает больше людей, чем от коронавируса

      Сколько людей умерли в Иране за последние дни:

      • 13 апреля – 111 человек,
      • 14 апреля – 98 человек,
      • 15 апреля – 94 человека,
      • 16 апреля – 92 человека.

      Итак, уже третий день подряд количество смертей держится ниже 100 человек в день.

      В начале недели представитель министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур говорил, что надеется на уменьшение статистики смертности. Однако говорить об ослаблении карантина пока еще рано. Также Джаханпур призвал иранцев оставаться дома столь долго, насколько это возможно.

      Сколько случаев COVID-19 в Иране?
      В целом в Иране сейчас 77 995 человек заразились коронавирусом, 52 229 – выздоровели. В общем Иран занимает 10 место среди стран мира, наиболее пострадавших от коронавируса.


      Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Коронавирус COVID-19 Здоровье Новости Здоровье Иран Жертвы
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