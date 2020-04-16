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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      В Ірані зафіксували найменшу смертність від коронавірусу за місяць

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      В Ірані зменшується кількість жертв від коронавірусу / Getty images

      В Ірані вже третій день поступово знижується кількість жертв від коронавірусу COVID-19. 16 квітня там померли 92 пацієнти, у попередні дні також помирали до 100 осіб.

      Загальна кількість жертв коронавірусу в Ірані становить 4 869 осіб, передають місцеві ЗМІ.

      Важливо У Британії через карантин помирають більше людей, ніж від коронавірусу

      Скільки людей померли в Ірані за останні дні:

      • 13 квітня – 111 осіб,
      • 14 квітня – 98 осіб,
      • 15 квітня – 94 особи,
      • 16 квітня – 92 особи.

      Отже, вже третій день поспіль кількість смертей тримається нижче 100 людей за день. 

      На початку тижня представник міністерства охорони здоров'я Ірану Кіануш Джаханпур говорив, що сподівається на зменшення статистики смертності. Однак говорити про послаблення карантину поки ще зарано. Також Джаханпур закликав іранців залишатися вдома настільки довго, на скільки це можливо.

      Скільки випадків COVID-19 в Ірані? Всього в Ірані наразі є 77 995 осіб, які заразилися коронавірусом, 52 229 – одужали. Загалом Іран займає 10 місце серед країн світу, які найбільше постраждали від коронавірусу.


      Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Наталя Боднар
      Теги: Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Здоров'я Іран Жертви
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