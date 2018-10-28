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      В Ирландии декриминализировали богохульство и избрали президента

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      Референдум в Ирландии
      Референдум в Ирландии

      На референдуме за второй срок действующего президента Майкла Хиггинса проголосовали 56 процентов ирландцев и большинством поддержали отмену уголовной ответственности за богохульство.

      Об этом сообщает DW.

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      За удаление из конституции страны статьи о богохульстве, которая существует с 1937 года проголосовало 65 процентов ирландцев. В референдуме приняли участие 44 процента граждан, имеющих право голоса.

      Издание отмечает издание, что на самом деле норма об уголовной ответственности за богохульство редко применялась в стране на практике.

      Собрание католических епископов Ирландии ранее сообщило, что не будут выступать за сохранение "в значительной степени излишней" нормы о богохульстве. Потому что такие законы часто используются в других странах "для оправдания насилия и угнетения меньшинств".

      Напомним, 25 мая в Ирландии прошел референдум о легализации прерывания беременности. За легализацию абортов проголосовали 68 процентов участников. А в 2015 году – проголосовали за легализацию однополых браков.

      Теги: Новости политики Религия Ирландия
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 28 октября
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