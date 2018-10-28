В Ірландії декриміналізували богохульство і обрали президента

На референдумі за другий термін чинного президента Майкла Хіггінса проголосували 56 відсотків ірландців та більшістю підтримали скасування кримінальної відповідальності за богохульство.

Про це повідомляє DW.

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За видалення з конституції країни статті про богохульство, яка існує з 1937 року проголосувало 65 відсотків ірландців. У референдумі взяли участь 44 відсотки громадян, які мають право голосу.

Видання зазначає видання, що насправді норма про кримінальну відповідальність за богохульство рідко застосовувалась у країні на практиці.

Збори католицьких єпископів Ірландії раніше повідомили, що не будуть виступати за збереження "значною мірою зайвої" норми про богохульство. Тому що такі закони часто використовуються в інших країнах "для виправдання насильства та пригноблення меншин".

Нагадаємо, 25 травня в Ірландії відбувся референдум щодо легалізації переривання вагітності. За легалізацію абортів проголосували 68 відсотків учасників. А у 2015 році – проголосували за легалізацію одностатевих шлюбів.