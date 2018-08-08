В Ирландии нашли каменную надпись времен Второй Мировой: фото

После лесных пожаров в Ирландии нашли огромную каменную надпись времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает ВВС.

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Надпись из каменных глыб "Eire" (Ирландия – ред.) нашел полицейский вертолет. Когда-то она была ориентиром о нейтралитете для военных пилотов враждующих сторон.

Fires on Bray Head expose amazing World War 2 landmarks. The fires exposed the old Eire 8 sign,which is in reasonable condition. Photos courtesy of the Garda Air Support Unit, which is a mixed unit operated by Air Corps Pilots and Garda specialists. @gardainfo @opwireland pic.twitter.com/4vvg3HIjQv — Irish Air Corps (@IrishAirCorps) August 4, 2018

По данным ВВС, во время Второй Мировой было выложено около 80 таких надписей, которые должны были информировать военные самолеты союзных сил или гитлеровской Германии, что они находятся над нейтральной территорией. По данным властей, этот знак из белых камней был под номером 8. Он годами был скрыт под растительностью.