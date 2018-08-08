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НОВОСТИ ГРУЗИИ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В Ирландии нашли каменную надпись времен Второй Мировой: фото

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Ирландия
Ирландия / Irish Air Corps

После лесных пожаров в Ирландии нашли огромную каменную надпись времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает ВВС.

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Надпись из каменных глыб "Eire" (Ирландия – ред.) нашел полицейский вертолет. Когда-то она была ориентиром о нейтралитете для военных пилотов враждующих сторон.

По данным ВВС, во время Второй Мировой было выложено около 80 таких надписей, которые должны были информировать военные самолеты союзных сил или гитлеровской Германии, что они находятся над нейтральной территорией. По данным властей, этот знак из белых камней был под номером 8. Он годами был скрыт под растительностью.

Теги: Ирландия История
Источник: 24 канал
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