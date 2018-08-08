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В Ірландії знайшли кам'яний напис часів Другої світової: фото

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Ірландія
Ірландія / Irish Air Corps

Після лісових пожеж в Ірландії знайшли величезний кам'яний напис часів Другої світової війни.

Про це повідомляє ВВС.

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Напис "Eire" (Ірландія– ред.) із кам'яних брил знайшов поліцейський вертоліт. Колись він був орієнтиром про нейтралітет для військових пілотів ворогуючих сторін.

За даними ВВС, в часи Другої Світової було викладено близько 80 таких написів, які мали інформувати військові літаки союзних сил або гітлерівської Німеччини, що вони знаходяться над нейтральною територією. За даними влади, цей знак із білих каменів був під номером 8. Він роками був прихований під рослинністю.

Теги: Ірландія Історія
Джерело: 24 канал
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