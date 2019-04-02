В Исландии туристы убегали от огромной волны после обвала ледника: видео

В Исландии на юго-востоке частично обрушился ледник Breiðamerkurjökull. Туристы, которые находились возле него, были вынуждены в панике бежать от вызванной обвалом приливной волны.

Инцидент произошел в воскресенье, 31 марта. В результате обрушения ледника никто не пострадал, как сообщает Thrillist.

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На видео с места происшествия можно видеть, что в момент обвала на берегу было около десятка туристов. Внезапно от ледника откалывается ледяной массив и падает в воду, порождая значительную волну, которая идет на берег.

Видео инцидента:

Люди успели спастись – убежать с берега, а через несколько секунд по нему ударил гребень волны.

Подобные обвалы ледников для Исландии не редкость. Это привлекает туристов, и туроператоры возят путешественников в районы, где обвалы случаются часто. Туристов инструктируют на случай подобных ситуаций.