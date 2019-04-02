В Ісландії туристи тікали від величезної хвилі після обвалу льодовика: відео

В Ісландії на південному сході частково обрушився льодовик Breiðamerkurjökull. Туристи, які перебували біля нього, були змушені в паніці тікати від спричиненої обвалом приливної хвилі.

Інцидент стався в неділю, 31 березня. В результаті обвалення льодовика ніхто не постраждав, як повідомляє Thrillist.

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На відео з місця пригоди можна бачити, що в момент обвалу на березі було близько десятка туристів. Раптово від льодовика відколився крижаний масив і впав у воду, породивши значну хвилю, яка пішла на берег.

Відео інциденту:

Люди встигли врятуватися – втікти з берега, а через кілька секунд по ньому вдарив гребінь хвилі.

Подібні обвали льодовиків для Ісландії не рідкість. Це приваблює туристів, і туроператори возять мандрівників в райони, де обвали трапляються часто. Туристів інструктують на випадок подібних ситуацій.