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      В Ісландії туристи тікали від величезної хвилі після обвалу льодовика: відео

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      Обрушення льодовика
      Обрушення льодовика / Youtube, Keenan Mosdell

      В Ісландії на південному сході частково обрушився льодовик Breiðamerkurjökull. Туристи, які перебували біля нього, були змушені в паніці тікати від спричиненої обвалом приливної хвилі.

      Інцидент стався в неділю, 31 березня. В результаті обвалення льодовика ніхто не постраждав, як повідомляє Thrillist.

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      На відео з місця пригоди можна бачити, що в момент обвалу на березі було близько десятка туристів. Раптово від льодовика відколився крижаний масив і впав у воду, породивши значну хвилю, яка пішла на берег.

      Відео інциденту: 

      Люди встигли врятуватися  – втікти з берега, а через кілька секунд по ньому вдарив гребінь хвилі.

      Подібні обвали льодовиків для Ісландії не рідкість. Це приваблює туристів, і туроператори возять мандрівників в райони, де обвали трапляються часто. Туристів інструктують на випадок подібних ситуацій.

      blog_ava
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      Теги: Ісландія Подорожі
      Джерело: 24 канал
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