В Испании люди массово протестуют против корриды

27 мая в Испании прошли массовые протесты. Более 40 тысяч человек требовали запретить корриду на территории Испании.

Об этом сообщает DW.

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Требование участников акции – исключить все зрелищные мероприятия с участием быков из списка Национального наследия, в который они были внесены в 2013 году.

Они убеждены, что необходимо ужесточить законодательство в сфере защиты животных.

Протестующие несли плакаты с надписью "Бой быков: национальный позор".

Также они требовали запретить участие несовершеннолетних в зрелищах с быками и посещение ими школы тореадоров. Акцию поддержали около 170 организаций в Испании и за ее пределами.

Что такое коррида?Это традиционное испанское зрелище, практикующееся также и в некоторых других странах. Коррида состоит в выполнении определенной последовательности фигур с быком особой породы, которые обычно завершаются смертью быка.